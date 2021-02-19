وزير الصحة: التلاقيح تحمي الشخص المُلقّح ولكنها لا تمنعه من أن يكون ناقلا للفيروس

أكد وزير الصحة فوزي مهدي خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون عدد 09/2021 المتعلق بضبط أحكام إستثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن إستخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس « سارس- كوف- 2 » وجبر الأضرار المنجرّة عنه اليوم الجمعة، أن التلاقيح تحمي الشخص المُلقّح ولكنها لا تمنع أن يكون هذا الشخص ناقلا للفيروس لذلك تنطبق عليه إجراءات الحجر الصحي الإجباري المفروضة على الوافدين إلى تونس بالتساوي مع الأشخاص غير الملقحين.

وبين الوزير بأن التأخير في جلب التلاقيح يعود إلى عدم إنخراط تونس في التجارب السريرية التي إنطلقت في جوان 2020 وتونس في تلك الفترة لم تكن فيها أي حالات إصابة بفيروس كورونا .

وأشار المهدي إلى أن الآثار الخطيرة قليلة جدا وهي مرتبطة بحالات الحساسية لدى متلقّي التلاقيح.

وقال الوزير إن المنظمة العالمية للصحة لا توصي بإعداد شهادة للملقحين لأن هذه الشهادة تكرس عدم المساواة بين المواطنين.

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