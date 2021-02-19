وزير الصحة: التلاقيح تحمي الشخص المُلقّح ولكنها لا تمنعه من أن يكون ناقلا للفيروس

أكد وزير الصحة فوزي مهدي خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون عدد 09/2021 المتعلق بضبط أحكام إستثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن إستخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس « سارس- كوف- 2 » وجبر الأضرار المنجرّة عنه اليوم الجمعة، أن التلاقيح تحمي الشخص المُلقّح ولكنها لا تمنع أن يكون هذا الشخص ناقلا للفيروس لذلك تنطبق عليه إجراءات الحجر الصحي الإجباري المفروضة على الوافدين إلى تونس بالتساوي مع الأشخاص غير الملقحين.
وبين الوزير بأن التأخير في جلب التلاقيح يعود إلى عدم إنخراط تونس في التجارب السريرية التي إنطلقت في جوان 2020 وتونس في تلك الفترة لم تكن فيها أي حالات إصابة بفيروس كورونا .
وأشار المهدي إلى أن الآثار الخطيرة قليلة جدا وهي مرتبطة بحالات الحساسية لدى متلقّي التلاقيح.
وقال الوزير إن المنظمة العالمية للصحة لا توصي بإعداد شهادة للملقحين لأن هذه الشهادة تكرس عدم المساواة بين المواطنين.
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