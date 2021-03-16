وزير الصحة: التلقيح آمن وناجع وأي تلقيح به شك لا يتم استعماله إلا بعد التأكد

أكد وزير الصحة فوزي المهدي في نقطة إعلامية اليم الثلاثاء، أن التلقيح آمن وناجع، مشيرا إلى أن أي تلقيح به شك لا يتم استعماله إلا بعد التأكد من سلامته.

وبين الوزير بأن المنظمة العالمية للصحة وهيئة الدواء الأوروبية ستُعلن اليوم عن نتائج تلقيح أسترازينيكا الذي أُثير حوله الكثير من الجدل عن آثاره السلبية .

وبين الوزير بأن المضاعفات التي تم تسجيلها عند بعد الملقحين بلقاح أسترازينيكا لا يُظهر وجود علاقة بين التلقيح والحالات، في انتظار صدور التقرير اليوم، لتأكيد علاقة التلقيح بالمضاعفات من عدمه.

وقال الوزير إن البنك الدولي رصد 100 مليون دولار في إطار الحملة الوطنية للتلقيح.

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