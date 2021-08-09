وزير الصحة: التونسي استعاد ثقته في الدولة

أكد المكلف بوزارة الصحة علي مرابط في ندوة صحفية اليوم الاثنين، أن المواطن استعاد ثقته في الدولة وهو ما عكسه الإقبال الكبير للمواطنين على التلقيح فضلا عن تكافل المواطنين مع بعضهم البعض وهو ما ظهر في الصور المتداولة لأعوان أمن يحملون مسنين لمراكز التلقيح.

وقال مرابط إنه تم تسجيل انفراج في الوضع الوبائي في تونس من خلال رصد تراجع في عدد الإصابات بالفيروس وعدد الوفيات، مشيرا إلى أن نسبة الضغط على أسرة الأكسجين بلغت 70% وعلى أسرة الإنعاش 86 %.

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