وزير الصحة: الحكومة جاهزة لكل الاحتمالات ومستعدة لأي طارئ

أكّد وزير الصحة علي مرابط في تصريح صحفي عقب انعقاد مجلس وزاري حول الوضع الصحي في تونس مساء الوم الثلاثاء، ان الوضع الوبائي في تونس مستقر، في حين أن الوضع العالمي مقلق فيما يخص انتشار متحور « أوميكرون »، وهذا ما جعل وزارة الصحة تتخذ إجراءات حمائية منذ غرة ديسمبر في المعابر الحدودية.

كما أكد وزير الصحة ان الحكومة جاهزة لكل الاحتمالات ومستعدة لأي طارئ اذ تم تجهيز المستشفيات واعداد مسالك كوفيد واسرة الإنعاش والأوكسيجين، وتم القيام بعمليات بيضاء الخميس الفارط في عدد من المستشفيات، كما سيتم غدا الشروع في عمليات بيضاء أخرى على المستوى الجهوي.

ودعا علي مرابط الى مواصلة الاقبال على التلاقيح، مفيدا بأنه الى غاية اليوم تم استكمال تلقيح 5 مليون و400 ألف مواطن، وأنه تم الانطلاق في الجرعة الثالثة وتم الى غاية اليوم تلقيح أكثر من 600 ألف شخص.

وبين المرابط بأنه سيتم تنظيم يوم مفتوح للتلاقيح خلال عطلة الشتاء، كما أنه بدأ منذ الآن الاستعداد لعطلة راس السنة الإدارية مشددا في ذات الوقت على ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي.

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