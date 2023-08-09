وزير الصحة الصيني يؤكد عزم بلاده إرساء برامج جديدة مع تونس

أشرف وزير الصحّة علي المرابط مساء اليوم الثلاثاء 08 أوت 2023، بالعاصمة رفقة نائب وزير الصحّة الصّيني LEI HAICHAO على فعاليات الإحتفال بخمسينيّة إيفاد أوّل بعثة طبّية صينيّة إلى بلادنا، بحضور سفير جمهورية الصين بتونس Wan li وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية وإطارات من الوزارة.

وثمّن وزير الصحّة علي المرابط بالمناسبة التّعاون المثمر في القطاع الصحّي بين تونس وجمهوريّة الصين الشعبيّة ونسق تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مختلف الإختصاصات الطبّية والصحّية، مؤكّدا أهمّية تعزيز هذا التّعاون في قطاعات التكنولوجيات الطبّية الحديثة والصّناعات الدوائيّة خدمة للمنظومات الصحّية بكلا البلدين.

كما أكّد نائب وزير الصحّة الصّيني LEI HAICHAO عزم بلاده مواصلة تنفيذ برامج الشراكة بين الجانبين وإرساء برامج جديدة تهدف لتكوين وتطوير المهارات في الإختصاصات الطبية الحديثة.

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