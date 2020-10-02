وزير الصحة: العودة إلى الحجر الصحي الشامل لم يعد ممكنا

أكد وزير الصحة فوزي المهدي خلال كلمة له بالبرلمان اليوم الجمعة، أن الجميع متفقون على أنّ العودة الى الحجر الصحي الشامل في كل الجمهورية لم يعد ممكنا، مشيرا إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وكل المتدخّلين في مجال حفظ الامن ستسهر على تطبيق كل الإجراءات مختلف البروتوكولات الصحية لا سيما في الأماكن العامة وفي المقاهي والمطاعم ودور العبادة وسيتمّ اتخاذ إجراءات ردعيّة في حق كل من يتساهل مع تطبيق الإجراءات الوقائية.
وشدد الوزير على دور المواطن وروح المسؤولية التي تعتبر أعلى وأنجع من كل الإجراءات، على حد تقديره، مشيرا إلى ضرورة التحلي بالجدية والمسؤولية اللازمة خاصة مع تزامن الموجة الثانية لانتشار الفيروس مع موسم الخريف .
ودعا الوزير المواطنين خاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة للتلقيح ضد النزلة الوافدة أو ما يعرف بالڤريپ وذلك قصد تيسير عملية التشخيص لدى المصابين، موضحا بأن وزارة الصحة بدأت بتوفير اللقاح على المستوى الوطني وستتخّذ اجراءات قصد وصول هذا اللقاح لاكبر عدد ممكن من المواطنين.
وقال الوزير إن وزارة الصحة تقوم بتوزيع أجهزة الوقاية على كافة الاطارات الطبية والشبه طبيّة بصفة منتظمة ومتواصلة، كما تعمل على الترفيع من عدد المخابر التي تقوم بالتحاليل ليبلغ عددها 19 مخبرا بالقطاع العمومي و33 مخبرا بالقطاع الخاص.
كلمات البحث :الحجر الصحي;وزير الصحة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.