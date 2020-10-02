وزير الصحة: العودة إلى الحجر الصحي الشامل لم يعد ممكنا

أكد وزير الصحة فوزي المهدي خلال كلمة له بالبرلمان اليوم الجمعة، أن الجميع متفقون على أنّ العودة الى الحجر الصحي الشامل في كل الجمهورية لم يعد ممكنا، مشيرا إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وكل المتدخّلين في مجال حفظ الامن ستسهر على تطبيق كل الإجراءات مختلف البروتوكولات الصحية لا سيما في الأماكن العامة وفي المقاهي والمطاعم ودور العبادة وسيتمّ اتخاذ إجراءات ردعيّة في حق كل من يتساهل مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

وشدد الوزير على دور المواطن وروح المسؤولية التي تعتبر أعلى وأنجع من كل الإجراءات، على حد تقديره، مشيرا إلى ضرورة التحلي بالجدية والمسؤولية اللازمة خاصة مع تزامن الموجة الثانية لانتشار الفيروس مع موسم الخريف .

ودعا الوزير المواطنين خاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة للتلقيح ضد النزلة الوافدة أو ما يعرف بالڤريپ وذلك قصد تيسير عملية التشخيص لدى المصابين، موضحا بأن وزارة الصحة بدأت بتوفير اللقاح على المستوى الوطني وستتخّذ اجراءات قصد وصول هذا اللقاح لاكبر عدد ممكن من المواطنين.

وقال الوزير إن وزارة الصحة تقوم بتوزيع أجهزة الوقاية على كافة الاطارات الطبية والشبه طبيّة بصفة منتظمة ومتواصلة، كما تعمل على الترفيع من عدد المخابر التي تقوم بالتحاليل ليبلغ عددها 19 مخبرا بالقطاع العمومي و33 مخبرا بالقطاع الخاص.

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