وزير الصحة: الوضع الوبائي خطير

أكد وزير الصحة فوزي المهدي في نقطة إعلامية بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021، أن الوضع الوبائي خطير بالنظر إلى ارتفاع نسبة التحاليل وارتفاع كبير بصفة متصاعدة لعدد المرضى الوافدين على أقسام الأكسيجان والإنعاش.

وبين الوزير بأن نسبة اشغال المستشفيات حاليا بلغت 80 % على الصعيد الوطني، فيما بلغت نسبة إشغال أسرة الأكسيجان 50% ، متوقعا ارتفاع هذه النسب.

كما أعلن الوزير أن تونس ستستلم غدًا الخميس هبة من الجانب الأمريكي لتعزيز مستشفى بـ30 سرير إنعاش بجانب مستشفى المنجي سليم بالمرسى.

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