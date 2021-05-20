وزير الصحة: الوضع الوبائي خطير وهناك فرضية موجة رابعة قادمة

أكد وزير الصحة فوزي المهدي خلال جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس، أن الوضع الوبائي خطير وهناك فرضية موجة رابعة قادمة.

وقال الوزير إن تونس تحصلت على نسبة من تلاقيح استرازينيكا وستشرع في استخدامها بداية من يوم الغد، مشيرا إلى أن الهدف هو تلقيح 5.5 مليون مواطن تونسي في حدود أواخر سنة 2021 .

وشدد الوزير على ضرورة ارساء خطة استراتيجية اقتصادية واجتماعية تمكننا من حماية ارواح التونسيين ولن تنجح الوزارة في مجابهة هذه الحرب الا باعتماد مقاربة شاملة.

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