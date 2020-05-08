وزير الصحة: الوضع الوبائي عاد إلى أحجام طبيعية ومتشابهة بكافة الولايات

أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تصريح لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، أن الوضع الوبائي في تونس عاد إلى أحجام طبيعية ومتشابهة بكافة الولايات .

وعبر الوزير عن تفاؤله لوجود قدر كبير من الالتزام بدأ يتنامى شيئا فشيئا، مشددا على أن حسن التنظيم والتزام المواطنين سيُساعدان في نجاح هذه المرحلة.

كما حث الوزير المواطنين على احترام إجراءات الحجر الصحي الموجه، مؤكدا أنه يُراهن على وعي الناس في نجاح المرحلة الحالية من الرفع الجزئي للحجر.

كلمات البحث :وزير الصحة;وضع وبائي;ولايات