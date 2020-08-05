وزير الصحة بالنّيابة: منع المرافقين من دخول المطار وإرتداء الكمامات سيُصبح إجباريا

أعلن وزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشو في نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، أنه تقرّر منع المرافقين للمسافرين الى المطارات اثر تسجيل اصابات بكورونا بمطار تونس قرطاج الدولي وذلك تفاديا للعدوى باستثناء بعض الحالات الانسانية الاستثنائية.

وقال الوزير إن ارتداء الكمامات سيصبح إجباريا للجميع داخل المطار.

ودعا وزير الصحّة إلى التباعد الجسدي بمناسبة حفلات الزفاف والتظاهرات.

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