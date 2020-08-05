وزير الصحة بالنّيابة: منع المرافقين من دخول المطار وإرتداء الكمامات سيُصبح إجباريا

اخر تحديث : 05/08/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

محمد كشو

أعلن وزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشو في نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، أنه تقرّر منع المرافقين للمسافرين الى المطارات اثر تسجيل اصابات بكورونا بمطار تونس قرطاج الدولي وذلك تفاديا للعدوى باستثناء بعض الحالات الانسانية الاستثنائية.

وقال الوزير إن ارتداء الكمامات سيصبح إجباريا للجميع داخل المطار.
ودعا وزير الصحّة إلى التباعد الجسدي بمناسبة حفلات الزفاف والتظاهرات.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق