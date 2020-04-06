وزير الصحة: بدأنا نخسر ما بنيناه

حذر وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الاثنين، من احتمال انتشار سريع لفيروس كورونا في تونس.
وورد في نص التدوينة:
« الكلمة أمانة و كما قلت لكن سابقا إننا وضعنا قدمًا في الطريق الصحيح فيجب أن أقول لكم الآن إننا بدأنا نخسر ما بنيناه بسبب انفلات الحجر الصحي العام من قبل فئة من الناس و بسبب تمنع من ثبت لديهم الإصابة بالكورونا عن الذهاب إلى المستشفيات و مراكز الإقامة و بسبب عدم تعاونهم و تصريحهم بكل من خالطوهم و هو ما يهدد باحتمال انتشارا سريعا للمرض.
هذه السلوكات السلبية تهدم كل ما يبنيه المواطنون المتجاوبين مع سياسات الدولة الخاصة بمقاومة الكورونا.
حذاري فالتفلت استهتار بمصلحة البلاد.
أعوان الصحة سيواصلون جهدهم بإخلاص و الدولة ستسعى لفرض القانون و لكن لماذا لا يكون الالتزام تلقائيًا فيكون رصيدا من السلوك الحضاري. »
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