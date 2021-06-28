وزير الصحة: تسجيل إصابة بالسلالة النيجيرية في ولاية نابل

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي اليوم الاثنين، عن تسجيل أول اصابة بالسلالة النيجرية في تونس وتحديدا في ولاية نابل .

كما كشف الوزير بأن التقطيع الجيني، أثبت تسجيل 18 إصابة بالسلالة الهندية، 7 منها بالقيروان و8 في تونس الكبرى وإصابتان في سليانة وإصابة في المنستير.

وقال الوزير إن الوضع الوبائي في الجمهورية حرج، مضيفا بقوله « ربي يقدر الخير » .

كما انتقد وزير الصحة التظاهرات والتجمعات في ضوء الوضع الوبائي الحرج الذي تعيشه كل ولايات الجمهورية، مستنكرا بشدة عدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات المعلن عنها من طرف الحكومة لوضع حد لتفشي فيروس كورونا.

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