وزير الصحة: تسجيل إصابتين بالسلالة الجنوب إفريقية لكورونا

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي في تصريح له عقب زيارته الى ميناء رادس واشرافه على تسلّم شحنات جديدة من الاكسجين اليوم السبت، أن التقطيع الجيني أثبت وجود حالتين للإصابة بالسلالة الجنوب افريقية لفيروس كورونا بتونس.

ودعا الوزير إلى ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الشامل إزاء خطورة الوضع الوبائيّ، مشدّدا على مسؤولية الجميع في حماية الانفس من خلال تجنّب التجمّعات والمعايدات والاكتظاظ.

كما حذّر الوزير من خطورة الوضع الوبائي الذي ينذر بالمرور الى الموجة الرابعة وهي الأخطر على الإطلاق.

وأكد وزير الصحة على ضرورة مواصلة الترفيع في المخزون الاستراتيجي للاكسجين تحسّبا لأيّ إرتفاع في الطلب.

كلمات البحث :سلالة جنوب إفريقية;كورونا;وزير الصحة