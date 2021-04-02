وزير الصحة: تسجيل 144 إصابة بالسلالة البريطانية في 16 ولاية

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي في نقطة إعلامية عشية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 144 إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كوورنا المستجد في 16 ولاية.

وكشف الوزير بأنه تمّ غلق عدد من الجهات وإغلاق بعض المدارس، مشيرا إلى وجود ضغط على أقسام الإنعاش.

وقال الوزير إنه تقرر تكثيف عملية التقطيع الجيني للتعرف على السلالات الواردة على تونس، داعيا التونسيين للتسجيل في منظومة إيفاكس للتلقيح.

وكشف الوزير بأن العدد الجملي للذين تلقوا التلاقيح يقدر بـ63377 شخصا.

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