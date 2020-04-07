وزير الصحة: تقودوننا إلى نتيجة ستظل تقض مضاجعنا

اعتبر وزير الصحة عبد اللطيف المكي في ندوة صحفية مشتركة عقدها مع وزير الداخلية ظهر اليوم الثلاثاء، أن الحجر الصحي الشامل فشل بسبب عدم الالتزام بمقتضياته .

وقال الوزير إن 80% من المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين ينقلون إلى الإنعاش يتوفون وهم لا يقتصرون فقط على كبار السن.

وشدد وزير الصحة على أن قضية الالتزام بالحجر الصحي العام هي قضية أمن قومي بامتياز ما يستوجب على الجميع تحمل مسؤولياته، مؤكدا أن كل الوزارات تجتهد بروح المحب لهذا الشعب، مضيفا بقوله « لا تتركوا فئة صغيرة تعصف بجهد شعب ومؤسساته. »

وبين المكي بأن مصالح وزارة الصحة متخوفة جداً من إمكانية فقدان النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية نتيجة عدم الإلتزام بالحجر الصحي الشامل أو تكتم بعض المواطنين عن إصابتهم بالفيروس أو عن القائمة الكاملة للمخالطين لهم.

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