وزير الصحة: تم سحب كراس شروط 8 مخابر وغلق مخبر آخر

أكد وزير الصحة فوزي المهدي في كلمة له خلال الجلسة العامة المخصصة لمتابعة الوضع الوبائي بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة، أن الوضع الوبائي يشهد ارتفاعا كبيرا لعدد الحاملين للفيروس وعدد الوفيات، مشددا على أن انتشار الوباء يهم كافة الفئات العمرية وأن معدل الأعمار لحاملي الفيروس يبلغ حوالي 44 سنة.

وقال الوزير إن العديد من الولايات لم تشهد تحسنا في الحالة الوبائية أغلبها فوق الحد الأقصى لإعلانها جهات ذات انتاشر كبير للوباء (100 حالة لكل 100000 ألف ساكن) .

وأشار وزير الصحة إلى وجود 22 مخبرا في القطاع العمومي و54 مخبرا في القطاع الخاص لإجراء تحاليل تشخيص فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تقرر بعد عمليات تفقد للمخابر في القطاع الخاص سحب كراس شروط 8 مخابر وغلق مخبر آخر.

كما أوضح الوزير بأنه تم تسخير 33 قسما بـ 33 مستشفى جامعي وجهوي.

وبالنسبة لرقم 190، أكد الوزير بأنه تم بلوغ 70 بالمائة حاليا من الإجابة على طلبات المواطنين بعد أن وقع تدعيم الفريق الهاتفي.

وأفاد الوزير بأن هناك برنامج لتركيز 2 مستشفيات كبيرة جديدة، بها 560 سرير أكسيجان و118 سرير انعاش، وذلك لكل من الكرم وصفاقس.

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