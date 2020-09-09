وزير الصحة: توفير المياه في صهاريج بـ300 مؤسسة تربوية للتوقي من كورونا

أعلن وزير الصحة فوزي مهدي خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2020، أنه تم بالاتفاق مع منظمات عالمية توفير المياه في صهاريج بـ300 مؤسسة تربوية لا تتوفر فيها مرافق أساسية لغسل اليدين وذلك في إطار التوقي من فيروس كورونا.

وبين الوزير بأنه سيتم بالتعاون بين وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز العمل على توفير المياه في كل المؤسسات التربوية .

وفيما يتعلّق بصندوق 1818 المخصص لمجابهة فيروس كورونا المستجد، تعهّد الوزير بحصر مداخيل ومصارف الصندوق ونشرها على موقع الوزارة.

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