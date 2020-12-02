وزير الصحة: تونس تقدمت بطلب لاقتناء 6 مليون تلقيح ضدّ كورونا

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي في نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، أن تونس تقدمت بطلب إلى مصنّعين دوليّين لإقتناء كميّات هامة من التلاقيح ضد كوفيد-19 والتي تقدّر بـ 6 مليون تلقيح تقدّم على جرعات لـ 25% من المواطنين على الأقل في المرحلة الأولى مع إعطاء الأولويّة في البداية لكبار السنّ وحاملي الأمراض المزمنة وأعوان القطاع الصحّي.

وأعلن الوزير عن وجود اتصالات لتصنيع الحقن في تونس في مرحلة ثالثة بالتنسيق مع مصنّعين دوليين.

من حهته، أوضح مدير معهد باستور الهاشمي الوزير أن اقتناء نسبة 6 ملايين جرعة تعتبر كميّة هائلة وأن انخراط تونس في مبادرة المنظّمة العالمية للصحة سيُسرّع في جلب اللقاح و يحصر نسبة العدوى بالبلاد.

وأكد فوزي مهدي أنّ تونس شهدت ارتفاعا لعدد الوفيات منذ شهرين والذي بلغ 1397 حالة وفاة في شهر أكتوبر و1534 حالة وفاة في شهر نوفمبر وذلك بمعدل 100 حالة لـ 100 ألف ساكن.

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