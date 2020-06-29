وزير الصحة: تونس ستُواجه موجة جديدة لكورونا بنسبة تقارب 95%

قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي اليوم الاثنين 29 جوان 2020، إن تونس معرضة لاحتمال حصول موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة تقارب 95 بالمائة، بعد فتح الحدود، مشددا على ضرورة الاستعداد لهذه الموجة التي من المنتظر أن تكون مع حلول فصل الخريف.

وبين الوزير بأن موعد الخريف للموجة الثانية يتعلق أساسا بتغير الطقس واتجاهه نحو البرودة التي تساعد الفيروس على النمو رغم أن أغلب الآراء العلمية تؤكد عدم تأثره كثيرا بدرجات الحرارة لذلك لابد من التوقي وأخذ الأمر بجدية بما يعني ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة ومختلف الإجراءات الوقائية.

وأشار الوزير إلى أن الحديث عن موجة ثانية محتملة يأتي بناء على توقعات المنظمات الدولية المختصة وتطور الوضع الوبائي العالمي الذي يشهد تزايدا في انتشار الوباء، مشيرا إلى أن تونس تتعامل مع تطورات الأوضاع في دول الإقليم وحتى الدول البعيدة عنها، مبينا بأن غلق الحدود وتعطيل عجلة الاقتصاد، خلال الموجة الثانية المحتملة لن يكون مطروحا.

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