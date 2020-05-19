وزير الصحة: حالة الوفاة بالمهدية أخطر دلالة وبائيًا لأننا لا نعرف مصدر عدواها

أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أن حالة الوفاة السادسة جراء الإصابة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها يوم أمس الاثنين محلية وهي أخطر دلالة وبائيًا لأنها حالة محلية و لم يُعرف مصدر عدواها.

وأضاف الوزير « ما يعني أن الفيروس نشط بتلك الجهة عند فرد أو أفراد لا نعرفهم و لا يعرفون أنفسهم أنهم مصابون « .

وشدد الوزير على أن الفرق الصحية تقوم الآن بواجبها بتلك المنطقة لضبط الوضع وبائيًا، داعيا التونسيين إلى التوقي و عدم الجزع و التعاون مع الفرق الصحية.

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