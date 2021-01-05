وزير الصحة: حجزنا مليوني جرعة تلقيح ونتفاوض مع عدة مخابر للحصول على كميات إضافية

عقد وزير الصحة فوزي مهدي بمعية وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الثلاثاء 5 جانفي 2021، ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة خصّصت لتقديم تطوّر الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 في تونس.

وتطرق الوزير إلى الحديث عن الاستراتيجيّة الوطنيّة للتلقيح، موضحا بأنّ مصالح الوزارة تعمل على اختيار تلاقيح تستجيب للتشريع التونسي وللمعطيات العلمية في الغرض، مبيّنا أنّ الأولوية في التلقيح ستكون للمسنين (أكثر من 60 سنة) ومهنيّي الصحّة والعاملين في المصالح الأساسية وحاملي الأمراض المزمنة.

وقال الوزير إنه تمّ حجز مليوني جرعة تلقيح من المنتظر أن تصل إلى تونس خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021 فيما يتم التفاوض مع عديد المخابر الأخرى للحصول على كميات إضافية من التلاقيح في أفضل الآجال.

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