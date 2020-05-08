وزير الصحة: حذارِ من الاغترار بالأرقام الإيجابية ..فهي ليست نهائية

حذّر وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم الجمعة، من الاغترار بالأرقام الإيجابية، مؤكدا أنها إيجابية فعلا، لكنها ليست نهائية، مشددا على أن عدم التوقي بالطرق المعلومة و منها التباعد الجسدي و الكمامة يمكن أن يبخر هذه النتائج .

واعتبر الوزير أنه « لا تزال أمامنا أيام يتزايد فيها الخطر باقتراب أيام العيد المبارك و استسهال الناس لخرق الحجر أو عدم التوقي » ، مضيفا بقوله « يجب أن لا ننغص العيد بخرق الحجر و عدم التوقي » .

وكتب المكي :

« أمامنا فرصة حقيقية للخروج من الحجر لو نجحنا في المرحلة الأولى من الحجر و التي تمتد حتى 24 ماي بما سمح بالمرور إلى المرحلة الثانية فالثالثة و ندخل مرحلة الانعاش الإقتصادي .

فالتزموا من فضلكم من أجل المستقبل » .

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