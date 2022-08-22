وزير الصحة: حريصون على إنجاح مشروع صنع اللّقاحات بتونس

استقبل وزير الصحة علي المرابط اليوم الاثنين 22 أوت 2022، بمقرّ الوزارة إبراهيم الزيك ممثّل منظمّة الصحّة العالميّة بتونس.

وخصّص اللّقاء لمتابعة برامج التّعاون والشراكة في المجال الصحّي القائمة بين تونس ومنظمة الصحّة العالميّة وإنجازها في أفضل الآجال وفي مقدّمتها مشروع صنع اللّقاحات وبرامج مكافحة استهلاك التّبغ والإدمان.

وبيّن علي المرابط بهذه المناسبة حرص وزارة الصحّة للعمل مع كافّة المتدخّلين على إنجاح مشروع صنع اللّقاحات بتونس بعد اختيار بلادنا ضمن ستّ دول إفريقيّة من قبل المنظّمة للاستفادة من تكنولوجيا الحمض النّووي الريبي لتصنيع اللّقاحات.

ومن جهته عبّر إبراهيم الزيك عن حرص منظّمة الصحّة العالميّة مواصلة العمل مع وزارة الصحّة لإنجاح برامج التّعاون والشّراكة.

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