وزير الصحة: حوالي ثلث التونسيين لا يمارسون أي نشاط بدني



أكد وزير الصحة علي المرابط خلال إشرافه على إفتتاح « ندوة حول النشاط البدني المنتظم من أجل صحة أوفر « اليوم السبت، مزيد تكثيف حملات تحسيس المواطنين بأهمية الإقبال على ممارسة النشاط الجسدي، لما بينه آخر مسح صحي وطني من أن حوالي ثلث التونسيين لا يمارسون أي نشاط بدني.

وأفاد الوزير بأن وزارة الصحة أعدت بالتعاون مع باقي الوزارات والهيئات والمنظمة العالمية للصحة، إستراتيجية متعددة القطاعات للوقاية والحد من الأمراض المزمنة وبعث مخطط عملي لسنوات 2021-2025.

من جهتهم، أشار فتحي السلاوتي وزير التربية، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة، وحياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية، وجمانة هرماس مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، إلى أن النشاط البدني يعتبر ضرورة لخلق مجتمع أكثر نشاطا وحيوية وتحقيق التنمية والسلام وهو ما يستوجب تشبيك العلاقات بما يساهم في تعزيز النشاط الرياضي في بلادنا.

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