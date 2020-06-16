وزير الصحة: خطر انتشار كورونا مازال قائما بقوة

أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في نقطة إعلامية اليوم الثلاثاء، أن خطر انتشار فيروس « كورونا » مازال قائما خاصة بعد قرار إعادة فتح الحدود، مشيرا إلى أن الفيروس عاد للانتشار في الصين ودخل المستشفيات ما أدى إلى وفاة العشرات من الأطباء.

وتوقع الوزير إمكانية تسجيل موجة ثانية من الوباء في تونس.

واعتبر المكي أن النجاح في تطويق فيروس كوفيد 19 في تونس لا يُخوِل التساهل بالخطر الموجود، خاصة في ظل عدم تقيد والتزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية التي وضعتها الوزارة.

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