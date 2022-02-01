وزير الصحة: ذروة انتشار «أوميكرون» ستنتهي خلال الأسبوع الحالي

توقع وزير الصحة علي المرابط في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن تنتهي ذروة الموجة الخامسة من انتشار المتحور « أوميكرون » خلال الأسبوع الحالي وفق المتابعة اليومية للوباء.

وأشار المرابط إلى أنه سيقع تسجيل ذروة الإقامة بالمستشفيات جراء الفيروس بعد أسبوع من انتهاء ذروة انتشار الموجة الخاصة، فيما سيقع بلوغ ذروة الوفيات بعد أسبوعين من انتهاء ذروة انتشار الموجة الخاصة.

ولاحظ وزير الصحة تسجيل تراجع في عدد الأشخاص المنتفعين بالتلقيح حيث بلغ عددهم يوم 30 جانفي الماضي نحو 5200 شخص، داعيا المواطنين الذين لم يتلقوا أي جرعة من التلقيح للتوجه لمراكز التلقيح حماية لصحتهم.

وقال المرابط إن هناك نحو مليون شخص لم يتلقوا بعد أي جرعة من التلقيح لاسيما من كبار السن وأيضا من الشباب البالغين ما بين 30 و39 عاما، مشيرا إلى أن 8 مرضى من جملة 10 مقيمين في أقسام الإنعاش ينتمون إلى فئة غير الملقحين.

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