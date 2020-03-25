وزير الصحة: رجاء الالتزام.. وين ماشين ؟

دعا وزير الصحة عبد اللطيف المكي في نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، التونسيين إلى الالتزام بالحجر الصحي العام، تجنبا لمزيد انتشار فيروس كورونا.

وأكد الوزير أن عدم الالتزام بقرار الحجر الصحي العام سبب مباشر لارتفاع عدد مصابي كورونا خاصة وأن أغلب الحالات الجديدة المسجلة أفقية .

وشدد وزير الصحة على ضرورة احترام المواطن للإجراءات واتباع سلوك وقائي يُمكّن من ايقاف العدوى بهذا الفيروس.

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