وزير الصحة: سخّرنا العديد من أسرّة الأكسجين والإنعاش لمجابهة انتشار الفيروس في موجة ثالثة

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي في تصريح للقناة الوطنيّة الأولى اليوم الاثنين، أنه تم تسخير العديد من الأسرّة في القطاع العام والقطاع الخاصّ لا سيّما أسرّة الأكسجين وأسرّة الإنعاش لمجابهة انتشار الفيروس في موجة ثالثة.

واعتبر الوزير بأن الحملة الوطنية للتلقيح ناجحة الى حدّ الآن وتسير في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنه تم تلقيح 53 الف شخص من اصل 60 الف لقاح اي بنسبة 88 بالمائة .

وقال الوزير إن هنالك كميّات من التلاقيح سترد على تونس بصفة مسترسلة، مبينا بأن الهدف هو تلقيح 3 ملايين شخص مع موفى جوان 2021.

وأشار الوزير إلى أنه تم اختبار أن تكون عملية التلقيح عبر منصّة رقميّة لضمان اكبر حدّ من الشفافية ونحن نتقبّل كل الملاحظات وكل التعاليق .

وشدد الوزير على ضرورة أن تكون اللجنة العلمية في منآى عن كل التأثيرات السياسية ولذلك تم إدخال تغيير على تركيبتها وتعزيز دورها العلميّ.

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