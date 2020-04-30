وزير الصحة: سنفرض الحجر الصحي العام مُجددا في هذه الحالة

أعلن وزير الصحّة عبد اللطيف المكّي في حوار له على القناة الوطنية الأولى اليوم الخميس 30 أفريل 2020، أنه تقرر إدخال نوع من المرونة على الحياة الاقتصادية دون المساس بالأمن الصحي وذلك على اثر تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا واستقرار الوضع الوبائي في تونس .

وبين الوزير بأنه في حال ملاحظة عودة إرتفاع الاصابات بفيروس كورونا فسنعود مجدّدا إلى فرض الحجر الصحي العام.

كما نفى الوزير ما تم تداوله بعدد من وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص اقتناء الوزارة لهواتف جوالة بقيمة 85 ألف دينار، مؤكدا أن شركة سامسونغ تبرعت بـ100 هاتف جوّال للأطباء الذين يشتغلون في مسالك فيروس كورونا وليست الوزارة من قام باقتنائها.

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