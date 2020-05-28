وزير الصحة: سنُصدر نصا يضع عدم مرتدي الكمامات تحت طائلة القانون

أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي في نقطة إعلامية ظهر اليوم الخميس، أنه سيتم إصدار نصّ يضع عدم مرتدي الكمامات تحت طائلة القانون.

وقال الوزير إن إكتشاف 17 حالة اصابة وافدة بالكورونا دليل على أن خطر الفيروس مازال قائما في الإقليم و العالم.

ودعت رئيسة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية إلى ضرورة الالتزام الكلي بمختلف آليات الوقاية وخاصة منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ودعت رئيسة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية إلى ضرورة الالتزام الكلي بمختلف آليات الوقاية وخاصة منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

كما أكدت بن علية بأن تونس تقدمت بنسبة كبيرة في عملية تطهير الفيروس والحد من انتشار العدوى، لكن الخطر مازال قائما، على حد تعبيرها.

وفي سياق آخر، شدد وزير الصحة على وجوب تسليط الضوء على الوضع الاجتماعي في تونس بكل أبعاده ومحاسبة من يدفعون الشباب للإدمان، مشيرا إلى أنه صحيا تم التكفل بحادثة القوارص التي أودت بحياة 7 أشخاص في ظروف مثالية وإيواء الجميع في المستشفيات.

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