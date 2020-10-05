وزير الصحة: فرض حظر الجولان في المناطق التي تُسجّل 250 إصابة لكل 100 ألف ساكن

أكد وزير الصحة فوزي مهدي في نقطة إعلامية عُقدت ظهر اليوم الاثنين، أنه سيتم في كل منطقة تُسجّل بها أكثر من 250 إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف ساكن اعلام الولاة لفرض حظر الجولان بها ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

كما سيتم في هذه المناطق:

- منع التنقل خارج الجهة

-إلزام ارتداء الكمامة حتى في الأماكن المفتوحة

-تعليق صلاة الجمعة

-ضمان انتظامية التزود بالمواد الأساسية

-ضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية

-حملات تنظيف وتعقيم بجميع الفضاءات والأماكن العامة .

-الاقتصار بالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم على بيع المأكولات والمشروبات المعدة للاستهلاك خارج المحل مع منع الاستهلاك على عين المكان

ويهدف هذا الإجراء إلى التقليص من حدة انتشار الفيروس وتقليص الضغط على المستشفيات الجهوية.

وقال الوزير إن هناك ارتفاعا في عدد الاصابات بفيروس كورونا وكذلك في عدد حالات الوفيات، مشيرا إلى أن العدوى أصحبت مجتمعية ولم يعد للحجر الصحي الشامل منفعة علمية .

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