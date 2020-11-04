وزير الصحة: سيتم اقتناء أجهزة تنفس وأجهزة مكثف أكسجين وتطوير المستشفى الميداني بالكرم

أعلن وزير الصحة فوزي مهدي خلال ندوة صحفية عقدت بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، أن الوزارة قررت اقتناء أجهزة تنفس وأجهزة مكثف أكسجين (Concentrateur d’oxyk gène) لدعم الخط الأول.
كما أشار الويزر إلى أنه سيتم تطوير وتجهيز المستشفى الميداني بالكرم والإنطلاق في أشغال المستشفى الجديد بصفاقس ودعمه بالإطارات الطبية وشبه الطبية اللازمة في أقرب الآجال.
وبخصوص الوضع في المستشفيات، بين فوزي مهدي أن عدد الأسرّة الخاصة بمرضى كوفيد بالمستشفيات المحلية قد بلغ 268 سريرا يقيم بها 64 مريضا، أما طاقة المستشفيات الجهوية فقد بلغت 82 سرير إنعاش يقيم بها 55 مريضا و 515 سرير أكسجين يقيم بها 300 مريضا.
وقد بلغ عدد الأسرّة بالمستشفيات الجامعية 153 سرير إنعاش يقيم بها 144 مريضا و 579 سرير أكسجين يقيم بها 427 مريضا إضافة إلى 80 سرير أكسجين بالمستشفى الميداني بالمنزه والذي يقيم به 35 مريضا.
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