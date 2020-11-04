وزير الصحة: سيتم اقتناء أجهزة تنفس وأجهزة مكثف أكسجين وتطوير المستشفى الميداني بالكرم

أعلن وزير الصحة فوزي مهدي خلال ندوة صحفية عقدت بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، أن الوزارة قررت اقتناء أجهزة تنفس وأجهزة مكثف أكسجين (Concentrateur d’oxyk gène) لدعم الخط الأول.

كما أشار الويزر إلى أنه سيتم تطوير وتجهيز المستشفى الميداني بالكرم والإنطلاق في أشغال المستشفى الجديد بصفاقس ودعمه بالإطارات الطبية وشبه الطبية اللازمة في أقرب الآجال.

وبخصوص الوضع في المستشفيات، بين فوزي مهدي أن عدد الأسرّة الخاصة بمرضى كوفيد بالمستشفيات المحلية قد بلغ 268 سريرا يقيم بها 64 مريضا، أما طاقة المستشفيات الجهوية فقد بلغت 82 سرير إنعاش يقيم بها 55 مريضا و 515 سرير أكسجين يقيم بها 300 مريضا.

وقد بلغ عدد الأسرّة بالمستشفيات الجامعية 153 سرير إنعاش يقيم بها 144 مريضا و 579 سرير أكسجين يقيم بها 427 مريضا إضافة إلى 80 سرير أكسجين بالمستشفى الميداني بالمنزه والذي يقيم به 35 مريضا.

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