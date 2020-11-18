وزير الصحة: سيتم اقتناء 4 ملايين جرعة من اللقاح ضدّ كورونا لتلقيح 2 مليون تونسي

قال وزير الصحة فوزي المهدي في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، إن الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يكون علميا وواقعيا بين شهري أفريل وماي من سنة 2021على أقصى تقدير.

وأشار الوزير إلى وجود لقاحين تمّ الإعلان عن فاعليتهما، الأول تابع لـ«فايزر» والثاني لـ«مودرنا» ، مبينا بأن لكل لقاح خصائص خاصة به ولم يتحصلا بعد على تراخيص للتسويق ويمكن أن يتم ذلك في الأسابيع القليلة القادمة قبل موفى السنة الجارية ثمّ الانطلاق في الإنتاج، على حد تعبيره.

وأكد الوزير بأن وزارة الصحة تتابع بدقة كل التجارب والتطورات عن طريق لجنة علمية مختصة في المجال وقد تحصلت على الإذن لاقتناء 4 ملايين جرعة في مرحلة أولى لتلقيح مليوني مواطن تونسي».

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