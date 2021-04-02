وزير الصحة: سيتم فتح 7 مراكز تلقيح جديدة بهذه الولايات

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي في ندوة صحفية بمقر الوزارة عشية اليوم الجمعة، أنه سيتم ابتداء من الاسبوع القادم فتح 7 مراكز تلقيح جديدة بكل من تونس العاصمة وبن عروس ونابل وأريانة وصفاقس والمنستير وسوسة.

كما سيتم التوجه نحو الترفيع في نسق الحملة وتلقيح 15 ألف شخص في اليوم .

كما أشار الوزير إلى أن فرقا ستتنقل خلال الأسابيع المقبلة في الجهات بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي لتلقيح سكان الأرياف.

وتوقع الوزير عودة موجة جديدة من فيروس كورونا، داعيا إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على المنظومة الصحية.

وكشف الوزير بأن العدد الجملي للذين تلقوا التلاقيح يقدر بـ63377 شخصا.

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