وزير الصحة: ضرورة توفير الحماية لأعوان الصحة من الإعتداءات المتكررة

أشرف وزير الصحة علي المرابط اليوم الجمعة 11 فيفري 2022، على الساعة الثامنة صباحا بمقر وزارة الصحة على الاجتماع الدوري لمتابعة تطورات الوضع الوبائي لجائحة كوفيد- 19.

وتم خلال الاجتماع متابعة مؤشّرات الوضع الوبائي على المستوى الوطني والعالمي، وأكد الحضور بالمناسبة على أهمية تحيين البروتوكولات الصحية على ضوء آخر المعطيات المتعلقة بفيروس كورونا في العالم.

كما تم التطرق إلى مدى تقدّم نسق الحملة الوطنية للتلقيح إضافة إلى مزيد دعم المجهودات الحالية في مجال التكفل بالحالات المقيمة بالمستشفيات ومتابعتها وضمان جاهزيّة المستشفيات والمؤسسات الصحّية.

و شدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة توفير الحماية لأعوان الصحة من الإعتداءات المتكررة كما أكد على مزيد تكثيف عمليات التلقيح وإحكام تطبيق البروتوكولات الصحية لمجابهة الموجة الحالية لجائحة كوفيد-19.

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