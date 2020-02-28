وزير الصحة عبد اللّطيف المكّي يتسلّم مهامّه

انتظم عشيّة اليوم الجمعة 28 فيفري 2020، بمقرّ وزارة الصحّة موكب تسلّم خلاله عبد اللطيف المكّي مهامّه على رأس الوزارة.

و عبّر الدكتور عبد اللطيف المكّي في كلمة بالمناسبة عن عزمه مواصلة الجهود الهادفة إلى تطوير حوكمة المنظومة الصحّية الوطنيّة عبر إحكام استغلال كلّ الإمكانات المتاحة وحسن توظيف الموارد البشريّة لتقديم خدمات صحّية متكاملة تضع الإنسان في صلب الاهتمام لتحقيق العدالة الصحية.

كما أكّد المكي على ضرورة العمل على مزيد بناء القدرات الوطنيّة على التوقّي والتّصدّي لكلّ الطوارئ الصحّية، متقدّما بتحيّة إكبار وتقدير للأسرة الصحّية التّونسيّة على ما تبذله من جهود للحفاظ على سلامة المواطنين والنّهوض برفاههم الصحّي.

ومن جانبها، توجّهت وزيرة الصحة السابقة سنية بن الشّيخ بعبارات التّهاني للدّكتور عبد اللطيف المكّي على الثّقة التّي منحت في شخصه متمنّية له النّجاح والتوفيق لرفع كلّ التّحدّيات التّي يواجهها قطاع الصحّة، ومعربة عن شكرها وتقديرها لإطارات وأعوان وزارة الصحّة ولكافّة أفراد الأسرة الصحّية الوطنيّة لتفانيهم في خدمة الأهداف الوطنيّة.

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