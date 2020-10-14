وزير الصحة في زيارة غير معلنة للمستشفى الجهوي بزغوان

اخر تحديث : 14/10/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

وزير الصحة في زيارة غير معلنة للمستشفى الجهوي بزغوان

أدى وزير الصحة فوزي مهدي مساء اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، زيارة غير معلنة إلى المستشفى الجهوي بزغوان إطلع خلالها على سير العمل بعدد من الأقسام الإستشفائيّة وخاصة منها قسم الإستعجالي مستفسرا عن ظروف الإستقبال والإحاطة والتعهّد بالمرضى.
‏‎كما عاين الوزير خلال الزيارة وحدة كوفيد التي تم تركيزها بالمستشفى ومدى مطابقتها لمعايير السلامة للمرضى والإطارات الصحية إلى جانب قسم « الامراض الصدرية » وقسم « الطب العام » الذين تم تسخيرهما للتكفل بمرضى كوفيد-19.
‏‎وأكد فوزي مهدي حرص الوزارة على مزيد تقديم كلّ الدعم لتحسين ظروف العمل وتوفير مستلزمات الوقاية من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة المرضى.


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