وزير الصحة: قطاع الأدوية سيشهد تغيرات جوهرية في الفترة المقبلة

انتظمت مساء اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، جلسة عمل تحت إشراف وزير الصحة علي المرابط وبحضور أعضاء الغرفة النقابية لمصنعي الأدوية.

وفي مستهل كلمته أكد علي المرابط، أن إعادة هيكلة المنظومة الدوائية هي إحدى أولويات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة، وأن القطاع سيشهد تغيرات جوهرية في الفترة المقبلة خاصة في ما يخص التشريعات، على غرار إحداث وكالة الأدوية و تحسين إجراءات ترخيص تسويق الأدوية.

ومن جهته عبر طارق الحمامي رئيس الغرفة النقابية لمصنعي الأدوية، عن امتنان الغرفة النقابية لحجم التعاون مع الوزارة مؤكدا على انفتاحها لشراكة استراتيجية مع وزارة الصحة لإعادة هيكلة منظومة الأدوية خدمة لمصلحة المواطن والمصنع.

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