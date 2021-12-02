وزير الصحة: قمنا بكافة الاستعدادات لإمكانية تسجيل موجة جديدة لكوفيد

أدلى وزير الصحّة علي المرابط إثر انعقاد المجلس الوزاري اليوم الخميس، بتصريح أفاد من خلاله بأن الوضع الوبائي في تونس مطمئن بفضل الجهود الكبيرة التي تم بذلها على مستوى التلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

وأشار الوزير إلى أنه هناك متابعة للوضع الوبائي في العالم خاصة مع تزايد أعداد المصابين بهذا الفيروس وظهور متحوّر جديد في عدّة دول.

وصرّح وزير الصحة أنه، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، تم ّ الشروع في اتخاذ العديد من التدابير لحسن التعامل مع الوضع الوبائي العالمي من ذلك الإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها مؤخرا في المعابر الحدودية وكذلك مزيد تجهيز المستشفيات.

وقال الوزير إنه سيتم التحضير الجيد في مسالك كوفيد والمستشفيات والمستشفيات الميدانية والاستعداد الجيد بالأكسيجين بصفة استعجالية لتدارك الاخلالات التي حصلت سابقا .

وأعلن الوزير أن أسرة الإنعاش وأسرة الأكسيجان تضاعفت ما بين سبتمبر 2020 ودسيمبر 2021 5 مرات .

وأكد الوزير أنه يُعول على مواصلة التونسيين للتلقيح مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي واحترام البروتوكولات الصحية .

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