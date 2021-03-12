وزير الصحة: لا مانع في أن تحصل تونس على تلقيح أسترازينيكا

أكد وزير الصحة فوزي المهدي اليوم الجمعة 12 مارس 2021، أنه لا مانع في أن تحصل تونس على تلقيح أسترازينيكا ضد كورونا.

واعتبر الوزير بأن قرار بعض الدول إيقاف التطعيم به خوفا من الجلطات هو احتياطي وليس من باب المنع النهائي.

كما بين الوزير بأن تونس ستستقبل في غضون الأسبوع القادم، 138 ألف جرعة من هذا اللقاح.

وأكد الوزير بأن اللقاح ضد كورونا فعّال على كل السلالات الموجودة حاليا بما فيها السلالة البريطانية التي تم تسجيلها مؤخرا في تونس.

يُشار إلى أنّ المراكز المُعّدة للتلاقيح ضدّ فيروس الكورونا، ستفتح أبوابها غدا السبت بداية من الساعة الثامنة صباحا، وإلى الخامسة مساء، كامل أيام الأسبوع دون انقطاع، على أن بتلقي التطعيم في المرحلة الأولى، الإطارات الصحية العاملة في الخطّ الأوّل لمجابهة الكوفيد-19، وكبار السن، والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة ويعانون من أمراض مزمنة.

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