وزير الصحة: لا وجود لإصابات جديدة بفيروس كورونا

أكــد وزير الصحة عبد اللطيف المكي صباح اليوم الخميس 5 مارس 2020، عدم تسجيل أي إصابات جديدة إلى حد اللحظة بفيروس كورونا في تونس، مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة ومطمئن.

وأشار المكي إلى وجود نجاح على مستوى الأجهزة التونسية في رصد الأشخاص القادمين من بؤر الفيروس والسيطرة على إنتشار الفيروس، مشددا على أنه قد تم اتخاذ عدد من الاجراءات من بينها الحـد من عدد الوافدين على تونس لمزيد التوقي.

وفي سياق متصل، أكد عبد اللطيف المكي بأن المرافقين للمواطن المصاب بـ « كورونا » على متن الباخرة القادمة من إيطاليا منتشرين في كامل تراب الجمهورية، مشددا على المتابعة الخاصة لهم.

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