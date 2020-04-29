وزير الصحة: لسنا في منأى عن موجة ثانية من انتشار كوفيد 19

أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في ندوة صحفية له ظهر اليوم الأربعاء، أننا في تونس لسنا في منأى عن موجة ثانية من انتشار كوفيد 19، مشددا على أننا سيطرنا على الموجة الأولى للوباء، داعيا الجميع لتوخي الحذر ومواصلة التوقي.

وأكد الوزير أن الوضع الصحي تحت السيطرة خاصة وأن تونس استطاعات تجنب أكثر من 1000 وفاة وأكثر من 25 ألف مُصاب، مضيفا بقوله : « الفريق الذي يربح الشوط الأول يجب أن يربح الشوط الثاني » . وقال الوزير إن وسائل الوقاية ستتوفر وأن ضعاف الحال ستصلهم وسائل الوقاية إلى بيوتهم في إطار المساعدات الاجتماعية .

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