وزير الصحة للتونسيين: واصلوا في الإجراءات الوقائية وانخرطوا في عملية التلقيح

دعا وزير الصحة فوزي المهدي في حوار له على قناة التاسعة مساء اليوم الجمعة، التونسيين إلى مواصلة الإجراءات الوقائية من لبس الكمامات والتباعد الجسدي وتجنب التجمعات والاستمرار في الحذر والانخراط في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا.

وبين الوزير بأن نسبة المناعة الجماعة بلغت حسب آخر التقديرات من 20 إلى 25 بالمائة.

وأعلن الوزير بأنه سيتم الانطلاق في مسح وطني لمعرفة مدى انتشار المرض في تونس، كما سيتم انطلاقا من الغد الاستعمال المكثف للتحاليل السريعة بالمناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد الحالات، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على حصر الحالات المؤكدة بالسلالة البريطانية وعددها 30 موزعها على تونس البرى و4 ولايات أخرى.

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