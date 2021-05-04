وزير الصحة للجنة العلمية: كلمتكم مسموعة وسط الضوضاء السياسوية والمصالح الفئوية

أكد وزير الصحة فوزي المهدي في كلمة له خلال إجتماعه باللجنة العلمية في تركيبتها الجديدة اليوم الثلاثاء، أن استقلالية اللجنة العلمية خيار لا رجعة فيه، مشددا على أنه لا تراجع عن شفافية أعمال أعضائها معتبرا إياها في صميم واجباتهم ومرادفا للحرية الأكاديمية والمسؤولية العلمية.

وقال الوزير: « انتم نساء ورجال علم وكلمتكم مسموعة وسط الضوضاء السياسة السياسوية والمصالح الفئوية، دوركم كان حاسما في إقناع التونسيات والتونسيين وهياكل الدولة أيضا بخطورة الوضع الوبائي وضرورة التعاطي معه بجدية وبصفة استعجالية. »

ودعا الوزير أعضاء اللجنة العلمية للاستثمار استقلاليتهم في تقييم علمي وبلا قناع، مطالبا إياهم بتقييم سير عملية التلقيح واستراتيجية تطوير الامكانيات الاستشفائية وتوزيعها وأيضا استشراف مآلات هذه الموجة الثالثة وتقديم المقترحات للاجراءات اللازمة للتسريع في التحكم فيها.

وأضاف الوزير « علينا تحمّل مسؤوليتنا في توفير المقترحات المؤسسة على العلم والعلم وحده لإنارة اللجنة الوطنية لمقارمة الكورونا والشعب التونسي بالمعلومة العلمية الدقيقة حتى لو لم يتم أخذ كل تقديراتكم و مقترحاتكم بعين الاعتبار « .

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