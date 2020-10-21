وزير الصحة: لن نلجأ للقطاع الخاص إذا كانت لدينا طاقة استيعاب في المستشفيات

قال وزير الصحة فوزي المهدي في تصريح له خلال الندوة الصحفية اليوم الأربعاء، إنه « لن يتم اللجوء للقطاع الخاص إذا كانت لدينا طاقة استيعاب في المستشفيات » ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تسخير مواردها الذاتية من أسرة انعاش وأكسيجان وموارد بشرية وتجهيزات .

وأكد الوزير وجود 181 سرير إنعاش، يتم استغلال 145 منهم حاليا.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يعمل حاليا على توفير أسرة إنعاش لمرضى كوفيد19، مؤكدا أن الدولة تعمل حاليا على تسخير مواردها وفي صورة تجاوز طاقتها سيتم اللجوء إلى تسخير موارد القطاع الخاص عير تطبيق آليات التسخير طبقا للقانون.

وأكد الوزير بأن الوضع الوبائي الحالي أصبح حرجا، مشيرا إلى أن وباء كورونا أصبح ينتشر بصفة سريعة ومتفاوتة في مختلف الجهات، مرجحا إمكانية مزيد الانتشار أكثر في الفترة المقبلة .

من جهة أخرى، قال وزير الصحة إنه تمت إضافة 11 معتمدية جديدة إلى 29 تشهد انتشارا سريعا لمرض كوفيد 19، لتُصبح عدد المعتمديات ذات الخطورة المرتفعة لانتشار الفيروس 40 معتمدية.

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