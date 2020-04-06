وزير الصحة: لهذا السبب عادت الطائرة وستعاود السفر إلى الصين

كشف وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك سبب عودة الطائرة التي تحمل على متنها شحنة مواد طبية ومعاودة سفرها إلى الصين .

وبين الوزير بأن « تونس اقتنت مواد من الصين في إطار برنامج مقاومة الكورونا و خرجت البضاعة يوم 30 مارس من مكان يبعد 1000كلم عن العاصمة ببكين .بعد هذا التاريخ غيرت السلطات الصينية طريقة إثبات جودة المنتوج و بموجب ذلك اشترطت الديوانة الصينية تغيير الطريقة وفق القانون الجديد و هو ما سيستغرق يوما أو يومين و بما ان الطائرة ليس لها حق المكوث في بيكين الا يوما واحدًا فقد طلبنا منها العودة آلى تونس و هي لم تبعد كثيرا عن أجوائنا و قد عادت ».

وأشار الوزير إلى أنه حالما يتم تسوية الوضعية هناك ( و هي مجرد شكلية إدارية) ستذهب الطائرة إلى الصين لتأتي بالبضاعة.

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