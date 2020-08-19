وزير الصحة: منع دخول أي مسافر إلى تونس دون الاستظهار بتحليل سلبي

أعلن وزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشو خلال ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت عدم السماح بدخول أي شخص الى التراب التونسي دون الاستظهار بتحليل سلبي لفيروس كورونا المستجد مهما كانت الوجهة أو لون المنطقة القادم منها.

ودعا الكشو جميع التونسيين إلى ارتداء الكمامات في الفضاءات العامة في انتظار صدور الأمر الخاصّ بذلك في الرائد الرسمي، معبرا عن غضبه من تعمد بعد المصابين بفيروس كورونا زيارة الأماكن العامة والفضاءات المكتضة رغم علمهم بأنهم مرضى.

وقال الكشو إن 85% من حاملي الفيروس لا تظهر عليهم الأعراض .

كلمات البحث :تحليل سلبي;تونس;مسافر;وزير الصحة