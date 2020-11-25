وزير الصحة: نتوقع موجه ثالثة لكورونا خلال شهر فيفري ومارس المقبل

أكد وزير الصحة فوزي المهدي في نقطة إعلامية له اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، أنّ 12 بالمائة من التونسيين أصيبوا بفيروس كورونا، مشيرا إلى عدم وجود مناعة جماعية ضدّ الفيروس.

وقال وزير الصحة إنّ أي فيروس جديد يظهر يتطور عبر موجات إلى أن تُصبح هناك مناعة عامة عبر إصابة عدد كبير حتى تتكون مناعة جماعية تصل من 60 إلى 70 بالمائة وعندها تقف العدوى .

وتوقع الوزير حدوث موجة ثالثة لفيروس كورونا ابتداء من شهر فيفري أو مارس المقبل.

كما توقع وزير الصحة بلوغ ذروة الموجه الثانية من انتشار هذا الوباء منتصف شهر ديسمبر إذا تم الالتزام بالإجراءت المعلنة أو في موفى شهر جانفي في حال لم يتم التقيد بها.

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