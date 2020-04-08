وزير الصحة: نتيجة تطبيقة Stop Corona تتطابق مع نتائجنا الميدانية

أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في حوار على قناة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، أن نتيجة تطبيقة Stop Corona تتطابق مع النتائج الميدانية التي تحصلت عليها وزارة الصحة.

ودعا المكي جميع التونسيين للإجابة على التطبيقة في إطار الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

وتتمثل التطبيقة في توجيه أسئلة للمواطنين عبر تعمير استبيان على العنوان الالكتروني التالي: www.stopcorona.gov.tn

كلمات البحث :Stop Corona;وزير الصحة