وزير الصحة: نحن في بداية عدوى مجتمعيّة

أكّد وزير الصحّة فوزي المهدي صباح اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، خلال النّدوة الصحفيّة الدّورية المخصّصة لتقديم آخر مستجدّات الوضع الوبائي لجائحة كوفيد 19 في تونس، أنّ الوضع الوبائي لهذا الفيروس يشهد حاليّا نسقا تصاعديّا للعدوى في كلّ البلدان وأنّنا في بداية عدوى مجتمعيّة.

وبخصوص العودة المدرسيّة والجامعيّة، أكّد وزير الصحّة أنّه تمّ العمل مع كافّة المتدخلّين لتأمين هذه العودة الاستثنائيّة، مشدّدا على ضرورة تكاتف كلّ الجهود من أجل توعية المواطنين بأهمّية الإجراءات الوقائيّة الفرديّة وتطبيق البروتوكولات الصحّية في كلّ القطاعات لمنع انتشار العدوى.

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